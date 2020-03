Gökhan Zan: Fatih Terim ve takımı ligi bırakmaz

İşte Gökhan Zan'ın Skorer'e verdiği özel röportaj:

‘İnsanlık tarihinin en kritik küresel salgını’

Gerçekten şu an dünyanın içinde bulunduğu durum ciddi tehlikelere gebe. İnsanlık tarihinin en kritik küresel salgınlarından biri yaşanıyor. Bu iletişim çağında yayılma hızı ve yarattığı tehlike ciddi boyutlarda. Bu konuda uzmanların söylediklerini izliyoruz ve uyarıları ciddiye alıp uygulamaya koyuyoruz. Önceliğimiz bu katil virüsten biran önce kurtulmak adına çok dikkatli olmak. Tabii bu virüs sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına aldı. Futbol da buna dahil. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ligler ertelendi. Bu konuda belirsizlik sürüyor. Çünkü her koşul tamamen virüsün pozisyonuyla ilgili. Virüsün yavaşlaması kaybolması durması hayatın yeniden normal haline dönmesi demek. Futbolun da öyle. Zaman çok önemli. Dünyada herkes ve sağlık örgütleri bu virüsü yenmenin peşinde. Umut ediyorum insanlık bunu bir an önce alt edecektir.

‘Haziran’da hızlandırılmış lig oynanabilir’

Futbola gelirsek, liglerimizin ne olacağı şu an bir soru işareti. Çeşitli alternatifler konuşuluyor. Play off, hızlandırılmış lig, aynen tescil, kalan maçları önümüzdeki sezon başı oynamak gibi. Burada belirleyici olan virüsün bundan sonraki tavrı olacaktır. Virüs yenildiği an her şey normale döndüğünde ligler de o günkü takvime göre mutlaka yeniden planlanacaktır. Eğer ve umut ediyorum ki mayıs başı virüs etkinliğini kaybederse alınan önlemlerle birlikte Haziran ayında hızlandırılmış bir lig oynama ihtimali olabilir. Bakın dünyada tüm önemli organizasyonlar süresiz ya da önümüzdeki yıla ertelendi. Avrupa Şampiyonası, Tokyo olimpiyatları, UEFA Ligi Ve Şampiyonlar Ligi finalleri gibi. UEFA başkanı Ceferin’in bir açıklaması oldu yeni. Salgın dolayısıyla duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonundan başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini belirtti. Ve ekledi “Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir.’ dedi. Sonuçta Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz. Sonuç olarak futbolun takvimini virüsün takvimi belirleyecek ne yazık ki. Ligler başlayabilirse de diğer organizasyonların ona göre tarihleri belirlenecek.

'Telefon ile görüştüm Abdurrahim Albayrak ve Fatih Hocam'ın durumu iyi...'

Değerli hocam Fatih Terim ve yöneticimiz Abdürrahim Albayrak’ın testlerinin pozitif çıkması elbette hepimizi üzdü. Futbol dünyasında bir çok arkadaşımız bu durumda. Öncelikle herkese, sadece onlara değil tüm bu virüs etkisine girmiş herkese acil şifalar diliyorum. Tüm insanlığı geçmiş olsun. Abdürrahim ağabeyle görüştüm. Hocamızın durumunu da öğrendim. Moralleri ve durumları iyi.Tedavileri devam ediyor.Umut ediyorum en kısa zamanda daha güçlü olarak aramıza dönecekler. Hem Galatasaray’ın hem Türk futbolunun onlara çok ihtiyacı var. Yine hizmetlerine devam edecekler ve başarılarını takip edeceğiz inşallah.

'Corona virüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Virüs etkisini kaybedip normale döndüğümüzde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kesinlikle. İnsanlık her alanda kendisine dersler çıkaracak. Önlemler ve yaşam tarzları değişikliğe uğrayacak. Spor dünyası da bundan etkilenecek. Bu duran süreçte örneğin oyuncu kontratları ve alacakları gündeme gelecek. Sözleşmeler gözden geçirilecek. Günün koşullarına göre herkes fedakarlıkta bulunacak zannediyorum.

'Böyle dönemlerde rekabet sahada kalır'

Sizin de dediğiniz gibi ülke olarak, dünya olarak, insanlık olarak çok güç bir dönemden geçiyoruz. Zaman rekabet zamanı değil. Zaman el ele vermek zamanı. Birlikte olmak zamanı. Ne kadar kenetlenirsek o kadar güçleniriz. Bu virüs tüm insanlara eşit bulaşıyor. İnsanlık da her alanda birleşmeli herkes herkese yardımcı olmalı, destek olmalı. Ki bu lanet salgını alt edebilelim. O nedenle gerek kulüplerin gerekse her alanda emeği geçen her insanın birleşip destek ve kenetlenme mesajları vermeleri çok doğal. Rekabet sahada kalır, insanlığın devamı için dostluk ve bir arada olmak gerek.

'Fatih Hoca bu ligi bırakmaz'

Bu ortamda futbol konuşmak zor. Önceliğimiz değil. Ama kaldığımız anki duruma baktığımızda Galatasaray’ın ciddi anlamda şansı olduğunu düşünüyorum. Önündeki maçları kazanabilecek güçte. Trabzonspor’la kendi evinde oynayacak. Tabi bu maçların hangi ortamlarda oynanabileceğini de değerlendirmek gerekir. Galatasaray Fatih Terim’in tecrübesi ve güçlü kadrosu ile ligin son virajını kendi lehine olacak şekilde alabilecek bir yapılanma. Yıllarca böyle oldu. Benim zamanımda da böyleydi. Fatih hoca ve takım bu ligi bırakmaz diyorum ben. Onyekuru, Sarrachi gerçekten iyi katkı verdi takıma. Onyekuru takımı tanıyordu. Kanatlara hareket getirdi. Solda o ve Sarrachi iyi işler yaptı. Sağda da Mariona ve Feghouli ikinci yarı performansları olarak yeni transfer gibiydiler. Seri - Lemina ortada güven vermeye başladılar. Bu bağlamda ligin kalan maçları oynanabilirse eğer bu performanslar Fatih hocam tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Fortuna Sittard'la işbirliği

Dünyayı etkilediği gibi bu süreç bizi de etkiledi. Projelerimizden biri Hatayspor'la alakalıydı. Tabii ki bunu virüs süreci belirleyecek. Dünyadaki gelişmeler belirleyecek. Bu gelişmeler doğrultusunda biz de önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak adına birkaç projemiz var. Fortuna Sittard'la birlikte hareket edip Avrupa'daki gençleri Hatayspor'a kazandırmak istiyoruz. Projelerimizden biri de tesisleşme, scout ve tarama ekibi kurmak. Hatayspor'a yarışmacı, genç oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Bunu belirleyecek olan virüs olayı. Umarım en kısa zamanda virüs sürecini atlatırız.

Evden dışarı çıkmıyoruz

Evden dışarı çıkmıyoruz, tedbirlerimizi alıyorum. Bilim Kurulu'nun bizi yönlendirdiği şekilde hareket ediyoruz. Alış veriş dışında evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz. El yıkama en az 20 saniye, bunlara özen gösteriyoruz. Bütün doğru şeylerin hepsini yapıyoruz. Kimse panik yapmasın. Panikle tedbiri karıştırmamak lazım. Tedbirimizi alalım, panik yapmayalım. Hep beraber milletçe dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Türk miletinin, Türk gençlerinin akıllı ve zeki olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte biraz daha sabırla davranalım, yetkilileri takip edelim."