Gökhan Zan'dan Cristiano Ronaldo itirafı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Zan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı

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Şu an Antakya'da ailemle birlikteyim. Annem kronik hasta olduğu için dışarı çıkma şansım yok zaten. Mümkün olduğunca evde geçiriyorum zamanımı.

"Selçuk İnan maaşından fedakarlık yaparak örnek oldu"

Koronavirüs; aileyi, ekonomiyi, ilişkilerimizi futbolu her şeyi etkileyecek. bu kadar büyük paraların olmayacağını düşünüyorum futbolda. Büyük bonservislerin ödenmeyeceği hatta bonservissiz futbolcuların çoğalacağını düşünüyorum. Ben buradan Selçuk İnan'a teşekkür ediyorum. Maaşından fedakarlık yaparak kampanya başlattı. Diğer futbolculara da sirayet etmesini bekliyorum. Diğer futbolcuların bunu gözden geçirmesini düşünüyorum. Kulüpler batma noktasına geldiği için futbolcular vicdani olarak hareket etmesi gerekiyor. Bu çok önemli."

"Makas daraldı. Anadolu kulüpleri çıtayı daha yükseltti. Bu tamamen doğru yönetmek, transferle alakalı.Çok doğru kararlar alınması gerekiyor Çok kavga ediyoruz, çok yanlış söylemlerde bulunuyoruz. Şapkamızı önümüze koyup tekrar kalitemizi nasıl arttırıyoruz diye düşünmeliyiz."

Dünya futbol tarihinde ilk defa yaşanan bir durum. Aktif dinlenme yaşanıyor şu anda. Futbolcu sadece evde yaptığı antrenmanla hazır olamaz. Futbolcu sahada olmalı. 1, 1.5 aydır bundan yoksun olacak futbolcular. Allah göstermesin sakatlık yaşanabilir. Kolay olmayacak.

"Galatasaray'ın avantajı çok büyük."

Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olduğunu biliyoruz. Galatasaray ilk yarı zorlandı. Galatasaray'ın diğerlerine göre avantajı Fatih Terim gibi bir hocası bulunması. Geçen seneyi hatırlıyoruz. Hoca 8 de kapanır 18 de demişti. Galatasaray'ın avantajı çok büyük. Trabzonspor'un göze hoş gelen futbolunu unutmamak lazım. Geçen seneden çok farklı bir lig. Koronavirüsten sonra performans, antrenmanı kim en iyi şekilde yaparsa ipi o göğüsleyecek. Gönlüm tabiki Galatasaray'dan yana.

"Ronaldo'ya karşı müthiş oynadım"

Cristiano Ronaldo'ya karşı müthiş oynadım. Dünyanın saygıyla izlediği oyuncuların başında geliyor. Bunlar tarihi maçlar. Bu tarz futbolculara karşı galip gelmek çok gurur verici. Ronaldo'ya karşı milli maçlarda da oynadım sayısız kere. Onu tanıyorum, sahada neler yapacağını biliyorum. Juventus'ta Tevez'e karşı oynamak kolay değil. Bunlara karşı üst düzey performans çıkardım. Türkiye'de Fatih Tekke'yi çok beğeniyordum. Alex de Souza aynı şekilde. Bunlara karşı zorlanabiliyorsunuz.

Ronaldo mu Messi mi sorusuna Gökhan Zan "İkisi aynı mevki değil. Messi'nin ayağına top yapışıyor. İkisini karşılaştırmak istemiyorum. ben bu soruya cevap vermeyeyim. Her ikisi diyorum."

Oynamaktan en keyif aldığım futbolcu Drogba gibi bir efsane ile oynadım. Sneijder, Melo, Selçuk İnan. Karşılıklı oynamaktan büyük zevk aldığım Alex de Souza, Arda turan aynı şekilde.

Beşiktaş kalbimin yarısı. Bunu hiçbir zaman inkar etmem. Ekmeğini yediğin, kaptanlığını yaptığım, şampiyonluklar yaşadığım bir yer. 5-6 yılımı orada geçirdim. Beşiktaş sayesinde bir yerlere geldim. Milli takıma yükseldi. Tabi benim ömür boyu sevgilim Galatasaray.

Tüm hocaları çok seviyorum. Beşiktaş efsanesi Metin-Ali-Feyyaz ile çalışan tek futbolcuyum bu arada. Tigana, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, Lucecu, Mancini'den çok şey öğrendim. Benim için babam kadar değerli olan ise Fatih Terim. Her zaman Fatih hocanın yanında oldum. Ben Beşiktaş'ta iken beni milli takıma çağırdı. Bana hep inandı. Fatih Terim 1 numarada.

Süper Lig takımı için Gökhan Zan "Kaleci Muslera, defans Epureanu, orta saha Atiba, forvet Sörloth" cevabını verdi.

2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek final Hırvaistan maçı. Bilic ekibi 119. dakikada sahayı tur attı. Hayalleri yıkılmayan tek adam Fatih Terim vardı. Gözündeki pırıltı ve heyecan hala aklımda. 120. dakikada bunun açıklaması yok. Rüştü abi kaleyi terk etti. Ben neden terk etti diye düşünürken ben geri geri geldim. Sağlıklı düşünemiyorum. Geri geri koşarken mucize mi diyelim hak ediş mi diyelim Semih'in sonsuza vuruşu tüm ülkeyi mutlu etti. Çok duygulandık. Avrupa'da zafer yaşamanın tarifi yok.

Çek Cumhuriyeti'nde Baros anlattı. Hepsi hayaller kuruyor 2-0 iken prim gelecek, araba alacağım ev alacağım diye düşünüyormuş takımdakiler. 2-1 oldu yüzler düştü, 2-2 oldu aynı, 3-2 olunca yıkılmışlar. Onlar hayal kurarken biz bozduk bunu.

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