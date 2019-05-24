Göksel Gümüşdağ: “Albayrak için suç duyurusunda bulunduk”

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak’ın ‘Elimde VAR kayıtları var’ şeklinde konuşmasıyla ilgili düşüncelerini belirten Gümüşdağ, “Nihat beyin açıklaması oldu. Biliyorsunuz Galatasaraylı yöneticinin VAR ses kayıtları, görüntüleri elimde deyip, özellikle maksatlı Başakşehir’i itibarsızlaştırmak adına bu bilgileri yaydılar. Bizde suç duyurusunda bulunduk. Bir gazeteciye ben size dinleteceğim demiş. Ona da dinletmemiş. Biz var kayıtlarının çıkmadığını tespit ettik dedi Nihat bey. Bize de hiçbir kulübe verilmediğini söyledi” ifade etti.

Stat isminin değişeceği konusuna ise Gümüşdağ, “Stat ismi değişmesiyle alakalı bir şey gündemimizde yok” dedi.

"Bu kararı Emre'ye bıraktık"

Gümüşdağ, takım kaptanı Emre Belözoğlu için "Emre'nin sözleşmesi 2015 yılında neredeyse futbolu bırakma süreci yaşarken buraya gelip 4 yıl bu takıma inanılmaz katkı sağladı. Yeteneğiyle, savaşma duygusu, isteği ve tecrübesiyle Başakşehir Futbol Kulübü'nün sembolü oldu. Aynı anlamda da bence gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Kendisiyle bir görüşmem oldu. Bizimle 1 yıl daha oynamasını arzu ettik. Fakat kendisi, 'Başkanım bana müsaade ederseniz, Fenerbahçe'yle son 1 yılımı geçirip, futbola veda etme düşüncem var. Böyle bir şey gelişirse sizin müsaadenizi isterim' dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Çünkü yuvası. Fenerbahçe benim hayatım, ailem demiştir her zaman Emre. Bu kararı Emre'ye bıraktık. Onun fikir ve kararlarını her zaman önemserim. Yolu açık olsun deriz" dedi.

"Avcı ile beraber olmaya devam edeceğiz"

Abdullah Avcı ile ilgili 'Takımdan ayrılacak' haberleri için Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'dan başka teknik direktörle çalışmadım. Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz bir kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.