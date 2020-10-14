Göksel Gümüşdağ: Avrupa maçlarına yüzde 30 seyirci alınabilir

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Leipzig takımıyla oynayacağımız maçta rakip takım yüzde 30 seyirci alabiliyor ama biz rövanşta alamıyoruz. Sivas da bu durumda. Bizler için dezavantaj oluyor. TFF’ye bir talep yazısı yolladık ve Nihat Bey’e de ilettik, onlar da değerlendireceğini söyledi. Talebimiz şu, özellikle Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız rakip maçlarda onlarda nasıl yüzde 30 seyirci kullanıyorsa biz de kullanmak istiyoruz" dedi.

Stada seyirci alınma konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Gümüşdağ, "Bugün baktığınızda Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Sivasspor var. Biliyorsunuz maçlar başlıyor. Dolayısıyla UEFA’nın aldığı seyirci kararı var. TFF sağ olsun burada localarla başlangıç yaptı. Ama bu anlamda sadece localar değil baktığınızda biz önümüzdeki hafta salı günü Leipzig takımıyla oynayacağımız maçta rakip takım yüzde 30 seyirci alabiliyor ama biz rövanşta alamıyoruz. Bir sonraki hafta PSG ile oynuyoruz. Sivas da bu durumda. Dolayısıyla bizler için dezavantaj oluyor. Özellikle bu uluslararası müsabakalara taraftar gelmek istiyor. Bunlar milli maçlar kadar önemli maçlar. Rusya ve Türkiye maçında da seyirci vardı ama maalesef Sırbistan maçında bugün seyirci yok. Biz de TFF’ye bir talep yazısı yolladık ve Nihat Bey’e de ilettik, onlar da değerlendireceğini söyledi. Mecnun Bey de federasyona bir yazı yazdı. Talebimiz şu, özellikle Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız rakip maçlarda onlar nasıl yüzde 30 seyirci kullanıyorsa biz de kullanmak istiyoruz. En azından bir pilot uygulama olur. Arkasından ligin diğer maçlarında tabii ki mesafelere ve grupları planlayarak yapılabilir ve TFF bunu etap etap tüm lige yayabilir” açılamasında bulundu.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Lige kötü başladıkarını söyleyen Gümüşdağ, “Bizim için her maç önemli, lige iyi başlayamadık. Maalesef 4’üncü hafta da bitti ve 1 puandayız. Bunlar çok doğal ve olabilir. Biz hocaya da takıma da güveniyoruz. Yine şampiyonluğu zorlayan bir takım olacağız” şeklinde konuştu.

"GIULIANO’DA SORUN YOK"

Göksel Gümüşdağ, Giuliano’nun sözleşmesi ile ilgili ise şunları söyledi: "Giuliano’nun lisansı biraz evvel kulübe yollandı, FIFA’dan herhangi bir engel yok. Sadece Visca değil diğer başka oyuncuların da sürelerini uzattık. En yakın zamanda bunları kamuoyuyla paylaşacağız."