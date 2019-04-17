Göksel Gümüşdağ: Görüntüleri kamuoyuyla paylaşsınlar

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ , TFF Beylerbeyi Tesisleri açılışı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, tesisin yenilenmesine destek veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ve TFF Eski Başkanı Yıldırım Demirören’e teşekkür ederek, “Dün Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve heyetinden randevu talebimiz oldu. Bugün de görüşmemizi gerçekleştirdik. Yeni çalışma alanlarıyla ilgili nezaket ziyareti ve gündemi değerlendirme ile son 6 hafta için de başarılar diledik. Özellikle geçen hafta iki derbi oynandı. Bu derbilerden sonra fikstürde bayağı bir değişiklikler oldu. Ciddi anlamda Beşiktaş da artık Şampiyonlar Ligi iddiasını yakalamış oldu. Artık bir rakip değil iki rakiple birlikte yarışıyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü hala 5 puan önde ve ligin son 6 haftasında şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

“Elindeki ses kayıtlarını paylaş yoksa da çıkıp Başakşehir’den özür dile”

Gümüşdağ, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın ‘Elimizde görüntüler ve ses kayıtları var. Şampiyon belli’ açıklaması ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Son yaptığım açıklamada dün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Galatasaraylı yönetici için bir suç duyurusunda bulunduk. Özellikle diğer rakip takımın yöneticisinin maç sonrası kamera karşısında açık beyanı var. ‘Görüntüler, ses kayıtları hepsi elimizde, şampiyon belli. Elimizde belgeler var’ ifadesini kullanmıştır. Bu çok ağır bir ithamdır biz bunun altında kalmayız. Dolayısıyla da hiçbir takımın, kulübün ulaşamadığı belgeler ve ses kayıtlarını Galatasaraylı yönetici nasıl ulaşmıştır? Şiddet, kışkırtma, tehdit hepsi içerisinde var. Ligin bitimine 6 hafta var. Hepsini şimdi paylaşması lazım. Başakşehir Futbol Kulübü, 4 yıldır ilk 4’ün içinden hiç çıkmadı. 4 yıldır istikrar abidesi. Ligin 5 puanla önde olan takımı, Avrupa’nın en az gol yiyen takımı. Futbolu sevenler, bilenler hepsi bunun doğru olmadığını biliyor ama biz bunun altında ezilmeyiz. TFF’yi, MHK’yi Başakşehir Futbol Kulübü’nün emeğini ve alın terini bu ifadelerle yıpratrak, algı oluşturmak kimsenin haddine değil. Bu hakkımızı kullandık TFF’den cevap bekliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bu konuyu acilen soruşturmasını talep ettik. Hukuk müşavirlerimiz buna çalışıyor. Eski ifadeler belgesiz bilgisiz olmaz. Bu camiayi temsil eden insanlar bu ifadeleri kullanamaz. Kullanırsa da arkasında olmalı. Elindeki belgeleri, ses kayıtlarını ve görüntüleri hepsini kamuoyuyla paylaş. Yoksa da çık Başakşehir’den özür dile. Savcılık ve federasyondan cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon 4 yıldır belliyse neden geçen sene Galatasaray oldu?”

Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı açıklamalarla ilgili kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşmediğinin altını çizen Gümüşdağ, “Ben kimseyle görüşmedim. Galatasaray Kulübün’de hangisine inanacağımı bilemiyorum. Bunlar o camiayı temsil eden kişiler. Onların söylediği şeyler bir rakibin mücadelesinde konuşacağı ifadeler değil. Artık tribünlere oynama dönemi bitti. Artık her şey o kadar şeffaf ki. Bizim de bilmediğimiz açıklansın. 4 yıldır şampiyon belliyse geçen sene niye Galatasaray oldu? Bunlar hem tehlikeli hem de komik şeyler. Bunların altında kalmam. Bu açıklamanın cevabını bekliyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Böyle bir şey varsa sonuna kadar takipçisi olacağız”

Başkan Gümüşdağ, VAR kayıtlarının kulüplerle paylaşılamayacağını vurgulayarak, “Var kayıtları IFAB kurallarına göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF’ye 'paylaştınız mı paylaşmadınız mı?' diye sorduk. Böyle bir şeyi paylaşmaları mümkün değil. Hukuk dışı elde ediliyorsa bunlar nasıl elde edildi. Bunlar yutulacak laflar değil. Yıllardır şampiyonluk yarışı yapıyoruz ve bugüne kadar hiçbir rakibi itham altında tutmadık. Madem böyle bir şey var bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

"Hakemlerin hatasız maç yönettiğini söyleyemeyiz"

Hakemlerin hatalı maç yönettiklerinin farkında olduklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, “Hakemler bizde de hata yapıyor. Ligin başında aynı rakiple oynarken Ali Palabıyık hakemdi. Bizim de iki puanımız gitti. Yüzde yüz ofsayt olmayan bir golü VAR kapalı olduğu için verilmedi. VAR’ın savunucusu olarak bizim maçımızda kapalıydı diye VAR kötüdür diyebilir miyiz? Ben bir futbol adamı olarak diyemem. Çünkü o zaman sadece Başakşehir’i ifade etmiş olurum. Ama eğer hakemlerin hatasız maç yönettiğini hiçbirimiz söyleyemeyiz ama ben adil olduklarına inanıyorum. Zaman zaman hatalı maç yönettiklerinin farkındayım. Bizim maçta da öyle oldu. Yan hakem Serkan Çimen’di. Allah’a havale ediyorum dedim. Emek ve alın terine büyük saygı duyarım. Herkes sevmek zorunda değil ama herkes birbirine saygı duymak zorunda. Beşiktaş maçında güzel bir mücadele oldu. İlk yarı müthiş mücadele yaptık. İkinci yarı Beşiktaş daha iyi oynadı. Tebrik etmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.