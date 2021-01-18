Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi
18.01.2021 - 16:25 | | İSTANBUL,(DHA)

Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, hafta sonunda oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi
ABONE OL

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, İttifak Holding Konyaspor’u da Göztepe maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Hukuk müşavirliğince alınan kararlar şöyle:
“İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi

 

 

    James Rodriguez ve Richarlison Everton antrenmanında yıldızlaştı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sürpriz ilk 11!
      Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sürpriz ilk 11!
    2. Livaja için 3 dev devrede
      Livaja için 3 dev devrede
    3. Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı
      Çavuşoğlu: Mesut Özil bizi heyecanlandırdı
    4. Kayserispor Uğur Demirok bildirdi.
      Kayserispor Uğur Demirok bildirdi.
    5. Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi
      Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

    Milli antrenör Çömlekçi, son yolculuğuna uğurlandı

    Wesley Sneijder, futbol dünyasına dönüyor!

    Wesley Sneijder, futbol dünyasına dönüyor!

    Son dakika - Barış Yardımcı, Konyaspor'da

    Son dakika - Barış Yardımcı, Konyaspor'da

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet