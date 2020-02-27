Göksenin Köksal: Böyle bir şey olabilir mi ya?

Galatasaray'ın basketbolda Fenerbahçe karşısında deplasmandaki 9 yıllık seriyi bitirmesinin ardından kaptan Göksenin Köksal'dan sosyal medyaya damga vuran bir paylaşım geldi.

29 yaşındaki Galatasaray kaptanı, futboldaki Fenerbahçe galibiyetinin ardından Ozan Tufan'ın söylediği ve sarı-kırmızılı kulübün de birçok kez kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleri ile paylaşım yaptı.

Göksenin Köksal ağlayan emoji de kullanırken, soyunma odasındaki tahtaya da "Ataşehir hatırası" yazdığı fotoğrafı paylaştı.