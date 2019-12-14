Gol makinesi Haaland, Leipzig yolunda...

Avusturya temsilcisi Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Haaland için devler sıraya girmişti.

20 milyon euroya (129.6 milyon TL) serbest kalma bedeli olan Haaland’dan iyi bir gelir elde etmek isteyen Salzburg’un, 2023’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu kulübün sahiplerinin diğer kulübü RB Leipzig’e devre arasında satarak, çok daha yüksek bir bedelle birkaç sene içerisinde bir dünya devine satmayı planladığı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi Salzburg, 2016’da Naby Keita’yı yaklaşık 30 milyon euroya (194.4 milyon TL) Leipzig’e satmış, 24 yaşındaki yıldızı iki sene sonra ise Liverpool, 60 milyon euro (388.9 milyon TL) bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.