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Haberler1.Lig Haberleri Gölcükspor'da Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
14.05.2020 - 19:53 | | AA

Gölcükspor'da Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±

GÃ¶lcÃ¼kspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã‡ardak, teknik direktÃ¶rleri Ã–mer Faruk Uzuner'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Gölcükspor'da Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
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TFF 3. Lig 3. Grup takÄ±mlarÄ±ndan GÃ¶lcÃ¼kspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã‡ardak, teknik direktÃ¶rleri Ã–mer Faruk Uzuner'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapan Ã‡ardak, dÃ¼n takÄ±m olarak koronavirÃ¼s testinden geÃ§tiklerini belirtirken, teknik direktÃ¶rleri Ã–mer Faruk Uzuner'in bugÃ¼n aranarak sonucunun pozitif olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgilendirildiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Ã‡ardak, Uzuner'in takip ve tedavi sÃ¼recine, ilgili prosedÃ¼rler doÄŸrultusunda baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¶lcÃ¼ksporda Ã–mer Faruk Uzunerin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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