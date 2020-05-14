14.05.2020 - 19:53 | | AA
Gölcükspor'da Ömer Faruk Uzuner'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
GÃ¶lcÃ¼kspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã‡ardak, teknik direktÃ¶rleri Ã–mer Faruk Uzuner'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
TFF 3. Lig 3. Grup takÄ±mlarÄ±ndan GÃ¶lcÃ¼kspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã‡ardak, teknik direktÃ¶rleri Ã–mer Faruk Uzuner'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapan Ã‡ardak, dÃ¼n takÄ±m olarak koronavirÃ¼s testinden geÃ§tiklerini belirtirken, teknik direktÃ¶rleri Ã–mer Faruk Uzuner'in bugÃ¼n aranarak sonucunun pozitif olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgilendirildiÄŸini sÃ¶yledi.Â
Ã‡ardak, Uzuner'in takip ve tedavi sÃ¼recine, ilgili prosedÃ¼rler doÄŸrultusunda baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
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