Golden State, seride 1-0 öne geçti

Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors, Batı Konferansı final serisi ilk maçında Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

Sahaya, konferans yarı finalinde sakatlanan Kevin Durant'ten yoksun çıkan Warriors, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın skorer oyunuyla mücadeleyi 116-94 kazandı.

Curry, 15'te 9 üçlük isabetiyle 36 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Thompson ise 26 sayı üretti. Draymond Green de 12 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 19, C.J. McCollum, Maurice Harkless ve Rodney Hood 17'şer sayı kaydetti.

Serinin ikinci karşılaşması da Warriors'ın sahasında oynanacak.