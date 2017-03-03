Golden State Warriors, Barnes ile anlaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors, deneyimli oyuncu Matt Barnes'ı kadrosuna kattı.



Batı Konferansı lideri Warriors, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız ismi Kevin Durant'in eksikliğini eski oyuncusu Barnes ile kapatmaya çalışacak.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında Warriors forması giyen 36 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.



Sezona Sacramento Kings takımında başlayan Barnes, çıktığı 54 maçta 7,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

