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16.01.2019 - 10:23 |

Golden State Warriors, Denver Nuggets'a fark attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 142-111 yenen Golden State Warriors, ilk çeyrekte attığı 51 sayıyla lig rekorunu kırdı.

Golden State Warriors, Denver Nuggets'a fark attı
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren ekipler Denver Nuggets ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşmayı, 142-111'lik skorla konuk ekip kazandı.

Bir NBA maçının ilk çeyreğindeki en yüksek skora 51 sayıyla ulaşan Warriors, üst üste 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Warriors'ı galibiyete, 31 sayı, 6 ribaunt üreten Stephen Curry, 31 sayı, 3 top çalmayla oynayan Klay Thompson ve 27 sayı, 6 asistle mücadele eden Kevin Durant taşıdı.

Nuggets'ta Malik Beasley'nin 22 ve Jamal Murray'nin 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Antetokounmpo'dan 25 dakikada "triple double"

Milwaukee Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, takımının Miami Heat'i 124-86 yendiği karşılaşmada, 25 dakikada ürettiği 12 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı.

Ev sahibi Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da maçı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 131-97

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 149-107

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 142-126

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-86

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 111-142

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 107-100

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