Golden State Warriors Toronto Raptors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finali 2. maçı

NBA'de 2019 finalleri 2. maçı için heyecan dorukta. 5. kez üst üste finale çıkan Golden State Warriors ile tarihinde ilk kez finale yükselmeyi başaran Toronto Raptors, finallerin 2. maçında Kanada'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Golden State Warriors Toronto Raptors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



GOLDEN STATE WARRIORS - TORONTO RAPTORS 2. MAÇI HANGİ KANALDA?



Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki 2019 NBA Finalleri 2. maçı, 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece TSİ: 03:00'te S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak...



2019 NBA FİNALLERİ TAKVİMİ



3. Maç | 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

4. Maç | 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

5. Maç | 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors (Gerekirse)

6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors (Gerekirse)

7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors (Gerekirse)