Golden State Warriors Toronto Raptors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finalleri takvimi

NBA'de final zamanı geldi çattı. Portland Trail Blazers'ı 4-0'la geçen Golden State Warriors ve milwaukee bucks'ı 4-2 ile geçen Toronto Raptors finalde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte nefes kesecek maçlara sahne olması beklenen maçların takvimi...



GOLDEN STATE WARRIORS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?



Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki 2019 NBA Finalleri, S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak...



2019 NBA FİNALLERİ TAKVİMİ



1. Maç | 31 Mayıs Cuma, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

2. Maç | 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors

3. Maç | 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

4. Maç | 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

5. Maç | 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors