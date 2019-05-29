Golden State Warriors Toronto Raptors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 NBA Finalleri takvimi
NBA'de 2019 finalleri için heyecan dorukta. 5. kez üst üste finale çıkan Golden State Warriors ile tarihinde ilk kez finale yükselmeyi başaran Toronto Raptors, finallerin ilk maçında Kanada'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Golden State Warriors Toronto Raptors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
NBA'de final zamanı geldi çattı. Portland Trail Blazers'ı 4-0'la geçen Golden State Warriors ve milwaukee bucks'ı 4-2 ile geçen Toronto Raptors finalde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte nefes kesecek maçlara sahne olması beklenen maçların takvimi...
GOLDEN STATE WARRIORS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?
Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki 2019 NBA Finalleri, S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak...
2019 NBA FİNALLERİ TAKVİMİ
1. Maç | 31 Mayıs Cuma, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
2. Maç | 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors
3. Maç | 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
4. Maç | 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
5. Maç | 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors