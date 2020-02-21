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21.02.2020 - 12:50 | | Ä°STANBUL (AA)

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayÄ±nda sahalara dönecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, all-star oyuncusu Klay Thompsonâ€™Ä±n sezonun kalanÄ±nda forma giymeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayÄ±nda sahalara dönecek

Warriorsâ€™Ä±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda Toronto Raptors ile oynanan NBA final serisinin 6. maÃ§Ä±nda sol diz Ã¶n Ã§apraz baÄŸlarÄ± kopan Thompsonâ€™Ä±n bu sezon sahalara dÃ¶nmeyeceÄŸi duyuruldu.

GeÃ§en sezon yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu ayki all-star organizasyonunun ardÄ±ndan takÄ±ma dÃ¶nebileceÄŸi ifade edilen Thompsonâ€™Ä±n sahalara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n eylÃ¼l ayÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ± belirtildi.

Kariyerine 2011â€™de Warriorsâ€™ta baÅŸlayan 30 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸutÃ¶r oyuncu Thompson, takÄ±mÄ±yla 3 NBA ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ± ve 5 kez all-star seÃ§ildi.

Thompson, geÃ§en yÄ±l normal sezonda maÃ§ baÅŸÄ±na 21,5 sayÄ±, 3,8 ribaunt, 2,4 asistle oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Golden State Warriorsta Klay Thompson eylÃ¼l ayÄ±nda sahalara dÃ¶necek

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