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29.01.2019 - 10:08 | | AA

Golden State'ten üst üste 11. galibiyet!

NBA'de Indiana Pacers'ı 132-100 yenen son şampiyon Golden State Warriors, üst üste 11. maçını kazandı. Karşılaşmada 6 üçlük isabeti bulan Stephen Curry, bir sezonda ilk 40 maçta 200 üçlük atan ilk basketbolcu oldu.

Golden State'ten üst üste 11. galibiyet!
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, sezon öncesi kadrosuna kattığı DeMarcus Cousins'ın sakatlıktan döndüğü 18 Ocak'tan bu yana vites arttırdı.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 132-100 yenerek galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Warriors'ta Stephen Curry 26 sayı, 6 ribaunt, Cousins da 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Curry, bir NBA sezonunda oynadığı ilk 40 maçta 200 üç sayılık basket atan ilk oyuncu oldu. Curry ayrıca art arda 7 sezon boyunca 200 üç sayılık basket barajını geçen ilk oyuncu olmayı da başardı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New York Knicks: 101-92

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 100-132

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 112-104

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 92-95

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 118-123

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