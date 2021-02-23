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23.02.2021 - 07:00 |

Golfçüler buluştu

Regnum Carya’nın ev sahipliğinde bu yıl 7.’si gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası önceki gün start aldı.

Golfçüler buluştu
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Regnum Carya’nın ev sahipliğinde bu yıl 7.’si gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası önceki gün start aldı. Avrupa’nın en büyük Pro-Am Golf turnuvası oluşuyla prestijini koruyan Regnum Carya Pro-Am, bu yıl 260 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Aynı zamanda Avrupa’nın para ödülü en yüksek Pro- Am Golf Turnuvası unvanına da sahip olan Regnum Carya Pro-Am, turnuva sonunda kazanan tüm sporcuları ödüllendirecek.

Golfçüler buluştu

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