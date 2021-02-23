Golfçüler buluştu

Regnum Carya’nın ev sahipliğinde bu yıl 7.’si gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası önceki gün start aldı. Avrupa’nın en büyük Pro-Am Golf turnuvası oluşuyla prestijini koruyan Regnum Carya Pro-Am, bu yıl 260 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Aynı zamanda Avrupa’nın para ödülü en yüksek Pro- Am Golf Turnuvası unvanına da sahip olan Regnum Carya Pro-Am, turnuva sonunda kazanan tüm sporcuları ödüllendirecek.