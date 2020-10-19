Golfçüler Kemer Country Club'da buluştu

İstanbul Airport Golf Cup’a yaklaşık 245 kişi katıldı. Junior, minik ile yetişkinler kategorisinde yapılan organizasyonda iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yarıştı. Dereceye giren isimlere dünkü törenle ödülleri verildi

Kemer Country Club’da İstanbul Havalimanı’nın ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup’a yaklaşık 245 golf tutkunu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda dün yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu. Havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra her fırsatta kültür, sanat ve spor adına yaptığı çalışmalarla da ön planda olan İstanbul Havalimanı, Kemer Country Club’ta üyelere özel olarak düzenlenen golf turnuvasına isim sponsoru oldu. 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona yoğun ilgi gösterildi.

Yaklaşık 245 golf tutkununun katılım gösterdiği turnuvada, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Limak Holding Onursal Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

3 gün boyunca Junior, Minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, dün 17.00’de gerçekleştirilen tören ile son buldu. Turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

TURNUVA SONUÇLARI

Men’s Cat A Winner: Ayhan Elmas

Men’s Cat B Winner: Ersin Aktürk

Men’s Cat C Winner: Victor Ponta

Men’s Cat D Winner: Cüneyt Sapmaz

Ladies Cat A Winner: Binnur Egeli

Ladies Cat B Winner: Lana Lee

Junior 18 Holes Winner: Bartu Olcan Çiğdem

Junior Academy Course Winner: Matteo Skrtel

Junior Gross: Sude Bay

Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete

Men’s Longest Drive: Mert Bayır

Ladies Nearest To The Pin: Okgil Hwang Lee

Men’s Nearest To The Pin: Ersin Aktürk

Ladies Gross: Beyhan Benardete

Men’s Gross: Mehmet Kazan