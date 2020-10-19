Golfçüler Kemer Country Club'da buluştu
Önemli organizasyonların düzenlendiği Kemer Country Club, bir kez daha dev bir turnuvaya kapılarını açtı
İstanbul Airport Golf Cup’a yaklaşık 245 kişi katıldı. Junior, minik ile yetişkinler kategorisinde yapılan organizasyonda iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yarıştı. Dereceye giren isimlere dünkü törenle ödülleri verildi
Kemer Country Club’da İstanbul Havalimanı’nın ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup’a yaklaşık 245 golf tutkunu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda dün yapılan törenle ödüller sahiplerini buldu. Havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra her fırsatta kültür, sanat ve spor adına yaptığı çalışmalarla da ön planda olan İstanbul Havalimanı, Kemer Country Club’ta üyelere özel olarak düzenlenen golf turnuvasına isim sponsoru oldu. 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona yoğun ilgi gösterildi.
Yaklaşık 245 golf tutkununun katılım gösterdiği turnuvada, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Limak Holding Onursal Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.
3 gün boyunca Junior, Minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, dün 17.00’de gerçekleştirilen tören ile son buldu. Turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.
TURNUVA SONUÇLARI
Men’s Cat A Winner: Ayhan Elmas
Men’s Cat B Winner: Ersin Aktürk
Men’s Cat C Winner: Victor Ponta
Men’s Cat D Winner: Cüneyt Sapmaz
Ladies Cat A Winner: Binnur Egeli
Ladies Cat B Winner: Lana Lee
Junior 18 Holes Winner: Bartu Olcan Çiğdem
Junior Academy Course Winner: Matteo Skrtel
Junior Gross: Sude Bay
Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete
Men’s Longest Drive: Mert Bayır
Ladies Nearest To The Pin: Okgil Hwang Lee
Men’s Nearest To The Pin: Ersin Aktürk
Ladies Gross: Beyhan Benardete
Men’s Gross: Mehmet Kazan