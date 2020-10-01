Golfçüler Kemer’de buluşuyor

Kısa sürede, güvenilirliğinin yanı sıra mürettebat yönetimi ve yat yönetimindeki üst düzey hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarındaki önemli firmalar arasında yere sahip olan MARINBASE’nin, 2019 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 2.’sini gerçekleştireceği MARINBASE Yachting Golf Cup 2020, 2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında Kemer Country Club’ta yapılacak.

Keyifli anlara sahne olacak turnuva, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Golf ve yatçılığı Türkiye’de bir turnuvada ilk defa birleştiren MARINBASE, Yat Sahipleri Kategorisi adlı birincilerine Türkiye’nin en önemli marinalarının başında gelen YALIKAVAK Marina tarafından verilecek özel ödül ile geçen yıl düzenlenen turnuvada olduğu gibi yat sahipleri tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

MARINBASE Yachting Golf Cup 2020, yarın Junior ve Minik oyuncular ile start alacak. 3-4 Ekim tarihlerinde yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek turnuvanın ödül töreni pazar günü 16.30’da gerçekleşecek.