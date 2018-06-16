Golovin’den Juve açıklaması

Rusya’nın Suudi Arabistan’ı 5-0 mağlup ettiği açılış maçının yıldızı Alexandr Golovin, büyük takımların takibine girdi.

İtalya’nın Juventus Kulübü’nün, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. Torino ekibinin kendisine olan ilgisinin gurur verici olduğunu belirten Golovin “Juventus’un ilgisinden onur duydum ve mutlu oldum. Şu an Dünya Kupası’na odaklanmış durumdayım. Kendimi ilk maçın galibi olarak görmüyorum, takım olarak kazandık” dedi.