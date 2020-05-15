Golün ustası Trabzonspor!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 26 hafta boyunca Trabzonspor’un en büyük özelliği golcülüğü oldu. Ligde averajla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, puan durumunda en skorer takım olarak dikkat çekiyor.

Skorer kimliği sayesinde liderliği alan Karadeniz ekibinde, birçok önemli istatistik göze çarpıyor. 26 haftada 59 gol atan Trabzonspor, OPTA’nın rakamlarında da öne çıkıyor.

26 haftanın 25’inde rakip kalelere gol atma başarısı gösteren bordo-mavili ekip, sadece 10. haftada Göztepe’ye karşı skor üretememişti.

Trabzonspor, attığı 59 golün 51’ini ceza sahası içinden buldu. Sadece 2 gol duran toptan gelirken, 8 gol de ceza sahası dışından şutlar sayesinde atıldı. 21 sağ ayak, 21 sol ayak ve 13 de kafa golü olan Hüseyin Çimşir’in takımı, 6 defa da penaltıdan güldü.

39.7 dakikada bir gol kaydetme ortalaması olan Trabzonspor, 135 isabetli şutta 59 gol çıkardı. Bordo-mavililerin 2 de kaçan penaltısı bulunuyor.

Trabzonspor bu sezon iki kez maçlarda rakiplerine 6 gol attı. 17. haftada 6-2’lik Kayserispor ve 18. haftada 6-0’lık Kasımpaşa maçları en farklı galibiyetlerdi.

Ligde 19 golle gol krallığında zirvede olan Alexander Sörloth, bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Karadeniz ekibi, hem ligde en skorer takım oldu hem de gol krallığında zirvede yer aldı.

Hüseyin Çimşir'in Alexander Sorloth Hakkında Düşünceleri