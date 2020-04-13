Gomis'li Al Hilal'de maaşların yarısı indirildi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Corona virüsün etkisinden kaynaklanan maaş kesintilerine Suudi Arabistan'dan kulüpler de dahil olmaya başladı. Avrupa'da Barcelona başta olmak üzere pek çok takımda gerçekleşen maaş güncellemeleri, son olarak Al Hilal takımının da kapısını çaldı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in de forma giydiği Arap ekibinde, oyuncularla yapılan görüşmelerde sonuca varıldı. Ücretlerinde ciddi bir azalmayı göze alan futbolcuların maaşlarında %50'lik bir azalmaya gidildiği duyuruldu.

Teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu'nun yaptığı, Suudi Arabistan liginin de lideri olan takımın futbolcularının gönüllü olarak yeltendikleri maaş indirimi, futbol tekrar başlayana kadar geçerli olacak. Al Hilal Kulübü'nden yapılan açıklamada oyunculara gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür edildi. Galatasaraylı Radamel Falcao ile ilgili de son günlerde, bu takıma transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.