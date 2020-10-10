Gönlümüzün şampiyonu!

ERKAN AYRAÇ

Karadağ’ın ev sahipliğinde yapılan turnuvada finale iyi başlayan ve ilk seti alan ay-yıldızlılar devamını getiremedi. Rakibin en büyük kozu Fedorovtseva’yı durduramayan milliler şampiyonada ikincilikle yetinse de performansıyla gelecek adına umut verdi

Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Türkiye, finalde Rusya karşısında umduğunu bulamadı. Ay-yıldızlılar ilk seti alsa da devamını getiremeyince salondan 3-1 yenik ayrıldı, ikincilikle yetindi.

Zorlu mücadele finale yakışır gibi başladı. İlk set karşılıklı sayılarla devam ederken milliler, Melisa’nın sayısıyla 7-5 öne geçmeyi başardı. Ay-yıldızlılar başarılı hücumlarına devam edince de 13-7’de 6 farkı yakaladı. Ancak Rusya’nın en etkili ismi Fedorovtseva’nın servis turunda skor 16-13’e geldi. Buna rağmen daha fazlasına izin vermedik, Melisa ve Pelin’in etkili oyunu devam edince seti 25-20 aldık.

İkinci sete de sayılar bularak start veren milliler 4-4’te Rusya’ya yakalandı ve üstünlüğü rakibine kaptırdı. Rakibimiz etkili servislerin yanında orta oyuncularından aldığı katkıyla 21-13 ile 7 farklı öne geçti. Önce Dalia, ardından da Pelin’in sayısı ile millilerimiz biraz umutlandı, fakat seti kazanan 25-16’lık skorla Rusya oldu.

Seti kaybetmek moralimizi biraz bozdu, 3. sette de 4-1 geriye düştük. Millilerimiz toparlanmak için adım atsa da rakibimiz buna cevap verdi. Fedorovtseva’nın servislerini karşılamakta zorlanan kızlarımız oyundan düştü fark 12-5 ile 7’ye çıktı. Ay-yıldızlılar 5-2’lik seriyle farkı 5’e indirmeyi başardı ve Rusya molayı aldı. Dönüşte rakibimiz yine kontrolü aldı, seti de 25-12 galip tamamladı.





Her şeyi denedik

Son şansı olan 4. sete fırtına gibi başlayan milliler bir anda skoru 3-0’a getirdi. Suvarova’nın iki sayısı ile toparlanan Rusya dengeyi sağladı, 10-7’de üç farklı öne geçti. Ay-yıldızlıların her hamlesine rakibimiz cevap vermeyi başardı, seti 25-23, maçı 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Kız Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gönlümüzün şampiyonusunuz kızlar! Büyük bir mücadele ortaya koyarak Avrupa ikincisi olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızı tebrik ediyorum.”

Önce kupa şimdi 2.’lik

Şampiyonada ikincilikle yetinse de bu jenerasyonun başarısı aslında bir önceki seneden ortaya çıkmıştı. Geçen yıl U16 şampiyonasında zirveye çıkan milliler, bu yıl ise yine kürsüye çıktı ve geleğimizin emin ellerde olduğunu gösterdi. Özellikle Melisa Bükmen ve Pelin Eroktay performanslarıyla dikkat çekti.

Büyük üzüntü

Organizasyonda finale kadar namağlup gelmenin gururunu yaşayan kızlarımız, Rusya mağlubiyetinin ardından adeta çöktü. Göz yaşlarını tutamayan ay-yıldızlılar büyük üzüntü yaşadı.

Rüya takımda üç Türk

Ödül töreninde turnuvanın en iyi isimleri de açıklandı. Milli takımımızın en etkili ismi Melisa Bükmen en iyi smaçör, Pelin Eroktay pasör çaprazı, Özge Arslanalp de en iyi pasör seçildi. Şampiyonanın MVP’si ise Rusya’dan Fedorovtseva oldu.