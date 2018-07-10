Gösteri zamanı

CELAL UMUT EREN - HABER ANALİZ

Çeyrek finalde Uruguay’ı eleyen Horozlar ile Neymar’lı Brezilya’yı kupanın dışına iten Kırmızı Şeytanlar dev turnuvada finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Fransa tarihi karşılaşmaya tam kadro çıkacak, kupanın en golcü takımı Belçika’da ise cezalı Meunier dışında eksik bulunmuyor.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Fransa ile Belçika saat 21.00’de finale kalabilmek için sahaya çıkacak. Saint Petersburg şehrinde Krestovsky Stadı’nda oynanacak karşılaşma TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

Bu zamana kadar 15 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fransa 6 kez galip geldi, Belçika 4 kez güldü. 5 maç ise berabere sonuçlandı. Dünya Kupası’nda yalnızca bir defa Meksika’da 1986 yılında düzenlenen turnuvada üçüncülük maçında karşılaşan iki ülkenin mücadelesini 4-2’lik skorla Fransızlar kazanmıştı.

Fransa’da dev müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmazken, Belçika’da ise sağ bek Thomas Meunier sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Her iki takım da turnuvanın namağlup ekiplerinden. ‘Horozlar’ lakaplı Fransa, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Kırmızı Şeytanlar olarak anılan Belçika ise 5 maçın 5’ini de kazanmasını bildi.

C Grubu’nda kupaya başlayan Didier Deschamps’ın takımı Fransa, Avustralya’yı 2-1 ve Peru’yu 1-0 yendi. Danimarka ile de 0-0 berabere kalan Horozlar, daha sonraki aşamaları geçerek son 16 turunda Arjantin’i 4-3, çeyrek finalde Uruguay’ı da 2-0 yenmeyi başardı.

18 gol attılar

Belçika ise kupa tarihindeki en başarılı dönemini geçirdi. G Grubu’nda yolculuğuna başlayan Roberto Martinez’in öğrencileri, Panama’yı 3-0, Tunus’u 5-2 ve İngiltere’yi 1-0’la geçti.

Son 16 turunda Japonya’yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başaran Belçika, çeyrek final turunda kupanın en büyük favorilerinden Brezilya’yı da 2-1 devirdi. Belçika, 5 karşılaşmada 18 gol bulurken, 5 gol yedi. Fransa da 5 maçta rakip filelere 9 gol bırakırken kalesinde 4 gol gördü.

Yıldız savaşları

Fransa ile Belçika’yı buluşturacak dev karşılaşma dünyaca ünlü yıldızları da bir araya getirecek. Manchester City, Manchester United, PSG, Monaco, Barcelona, Chelsea ve Tottenham’dan tam 25 futbolcu maç kadrolarında yer alacak.

2018 Dünya Kupası yarı final ilk maçında Fransa, Belçika ile karşılaşacak. Dev randevuda adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Fransa ve Belçika kadrosunda; Manchester City, Manchester United, PSG, Monaco, Chelsea, Tottenham ve Barcelona’dan tam 25 futbolcu yer alacak.

İngiltere’nin dev kulüplerinden Manchester City’den; Mendy Fransa’da Kompany ve De Bruyne Belçika’da, Manchester United’dan; Pogba Fransa’da, Lukaku ve Fellaini Belçika’da, Chelsea’den; Hazard, Batshuayi ve Courtois Belçika’da, Kante ve Giroud Fransa’da, Tottenham’dan; Dembele, Alderweireld, Verthonghen Belçika’da, Lloris Fransa’da oynayacak.

İspanyol Barcelona’dan; Vermaelen Belçika’da Umtiti ve Ousmane Dembele Fransa’da bulunacak. Fransız PSG’den; Kimpembe, Areola ve Mbappe Fransa’dan, Meunier de cezalı olmasına karşın Belçika’da yer alıyor. Monaco’dan; Lemar ve Sidibe Fransa’da, Tielemans Belçika’da boy gösterecek.

Henry’nin gecesi!

Fransa’nın Belçika ile karşılaşacağı mücadelede duygusal bir an daha yaşanacak. Belçika Milli Takımı’nda teknik direktör Roberto Martinez’in yardımcılığını yapan Thierry Henry, Fransa Milli Takımı tarihinin en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Fransa ile 98 Dünya Kupası ve EURO 2000 şampiyonluğunu kazanan Henry, 2006’da Dünya Kupası’nda da final görmüştü. Henry, Fransa formasını 123 kez giyip 51 gol kaydetti.

Şampiyonları yendiler

Fransa ile Belçika, yarı final aşamasına gelene kadar zorlu rakiplerle oynadı. Özellikle iki takımın da daha önce Dünya Kupası kazanmış favorileri yenmesi dikkat çekti. Fransa son 16 turunda daha önce bu kupayı 2 kez kazanmış Arjantin’i 4-3 devirirken, çeyrek finalde de yine 2 kupalı Uruguay’ı 2-0’la geçti.

Belçika da grup aşamasında 1966’da şampiyon olan İngiltere’yi 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde de 5 şampiyonluğu bulunan Brezilya’yı 2-1’le geçen Kırmızı Şeytanlar, son 4 takım arasına kaldı.

Belçika üstünlüğü

2018 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan iki takım arasındaki maçlarda Belçika’nın üstünlüğü bulunuyor. Fransa ile Belçika arasında bugüne kadar 11’i resmi 62’si hazırlık olmak üzere tam 73 maç oynandı. Belçika bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı, 19 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Belçika’nın attığı 160 gole, Fransa 127 golle karşılık verdi.

İlk kez yarı finaldeler

Fransa ile Belçika’yı karşı karşıya getirecek mücadele iki takım arasındaki ilk yarı final olarak da tarihe geçecek. İki ekip daha önce Dünya Kupası’nda iki kez karşılaştı. 1938’de Fransa’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk turunda oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Meksika’daki Dünya Kupası 3.’lük randevusunda ise gülen taraf penaltı atışları sonunda 4-2’lik skorla yine Fransa olmuştu.

‘Messi’yi bile eledik’

Dünya Kupası’nda başarılı maçlar çıkaran Fransız sol bek Lucas Hernandez, Belçika karşısında iddialı olduklarını belirtti. Son 16 turunda Messi’li Arjantin’i elediklerini kaydeden Hernandez, Eden Hazard’lı Belçika’dan çekinmediklerini dile getirdi. Başarılı oyuncu, “Biz dünyanın en iyi oyuncusunu son 16 Turu’nda eledik ve o maçta topa dokunamadı” dedi.

‘Gücümüzü gösterdik’

Belçika Milli Takımı’nın yıldızı Kevin de Bruyne, turnuvada güçlerini ispat ettiklerini söyledi. Başarılı maçlar çıkardıklarını aktaran De Bruyne, hiçbir rakipten çekinmediklerini kaydedip, Brezilya’yı elemelerini hatırlattı. De Bruyne, “Brezilya maçında golü yedikten sonra özellikle son 15 dakikası bir karakter testiydi. Dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.

10: Eden Hazard, Belçika formasıyla 10 çalımla bir Dünya Kupası maçında en fazla başarılı çalım atan oyuncu oldu.

3: Fransa, aynı Dünya Kupası’nda üç farklı Güney Amerika ülkesini (Fransa, Uruguay, Peru) yenmeyi başaran ikinci takım oldu. (Diğer takım; 1974’te Hollanda)

Muhtemel 11’ler

Saat: 21.00

Yayın: TRT1

Stat: Krestovsky (Rusya)

Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinoza (Uruguay)

Fransa: Lloris, Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez, Kante, Matuidi, Pogba, Griezmann, Mbappe, Giroud

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Kompany, Verthonghen, Witsel, Fellaini, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku

Teknik Direktör: Roberto Martinez