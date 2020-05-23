Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Götze, Dortmund'dan ayrılacağını açıkladı
23.05.2020 - 17:19 | | BERLİN (AA)

Götze, Dortmund'dan ayrılacağını açıkladı

Yıldız futbolcu Mario Götze, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını duyurdu.

Götze, Dortmund'dan ayrılacağını açıkladı
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze'nin, sezon sonunda sarı-siyahlı takımdan ayrılacağı bildirildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Götze ile dürüst bir şekilde görüştüğünü belirterek, "Sezondan sonra iş birliğimizi sürdürmeyeceğimiz konusunda anlaştık." dedi.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Temmuz ayında göreve başlıyor...

Götze, Dortmunddan ayrılacağını açıkladı

 

Galatasaray Divan Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Osmanlıspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Osmanlıspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Başkan Çebi'den sürpriz fikir! Naklen yayın...

Başkan Çebi'den sürpriz fikir! Naklen yayın...

İzmir kulüplerinden "Adnan Süvari Sezonu" başvurusu

İzmir kulüplerinden "Adnan Süvari Sezonu" başvurusu

Denizlispor'a 4 günlük bayram izni

Denizlispor'a 4 günlük bayram izni

Sıradaki Haber