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18.10.2020 - 20:57 | | Sporx

Götze, PSV'de ilk golünü attı!

Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında PSV, yeni transfer Götze'nin gol attığı maçta Zwolle'yi 3-0 mağlup etti.

Götze, PSV'de ilk golünü attı!
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Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında PSV Eindhoven, deplasmanda Zwolle ile karşı karşıya geldi. MAC³PARK Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven 3-0'lık skorla kazandı.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada yeni transfer Götze, 18. dakikada Gakpo ve 39. dakikada Malen'den geldi. Zwolle'nin golcüsü Ghoochannejhad, 30. dakikadaki penaltıyı gole çeviremedi.

PSV'nin sansasyonel transferi Götze, Dünya Kupası finali ve Hollanda Ligi'nde gol atan 5. oyuncu oldu. [Helmut Rahn, Johan Neeskens, Dick Nanninga, Ronaldo]

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yaparken, 2. yenilgisini alan Zwolle 4 puanda kaldı.

Eredivisie'nin 6. haftasında PSV deplasmanda Vitesse ile karşılaşacak, Zwolle ise Waalwijk deplasmanına konuk olacak.

Götze, PSVde ilk golünü attı

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