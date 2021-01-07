Göz kamaştıran kariyer: Mesut Özil

CELAL UMUT EREN

Dünya futbolunun üst düzey yıldızlarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil, müthiş bir kariyere sahip. Almanya Milli Takım formasını 92 kez giyip 23 gol atan Özil, 2014’te Dünya Kupası’nı kazanan kadronun ‘10’ numarası olarak parlamıştı.2010 Dünya Kupası’nda da Almanya ile 3.’lük yaşayan yıldız orta saha, kulüp kariyerinde de önemli başarılar elde etti.

Almanya’da Schalke 04 altyapısından yetişen ama esas çıkışı Werder Bremen’de yapan Özil, Werder Bremen’de 108 maçta 16 gol 58 asistlik performans ortaya koydu, Almanya Kupası’nı kazandı.2010-11 sezonunda 20 milyon euroya imza attığı Real Madrid’de 3 yıl boyunca 159 maçta forma giyen ve 27 gol atan Mesut Özil, Cristiano Ronaldo ve Benzema ile çok iyi iletişim kurmuş, tam 80 asist yapmıştı. La Liga ve Kral Kupası zaferleri yaşayan Özil, 2013-14 sezonunda tam 50 milyon euroya Arsenal’e transfer olarak, kulüp tarihinin en pahalı futbolcularından olmuştu.

Arsenal’de 7 senede 254 karşılaşmaya çıkan ve 44 gol 77 asistlik müthiş bir istatistik gösteren Mesut Özil, Topçular’da Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Robert Pires, Sol Campbell ve Freddie Ljungberg gibi isimlerle beraber kulüp efsanesi olarak anılıyor.

En büyük hayranı: Ronaldo

Real Madrid’de Cristiano Ronaldo ile 3 sene yan yana oynayan Mesut Özil büyük izler bıraktı. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil’e hayranlık duyduğunu açıkça dile getirmişti. 2013’te Arsenal’e satıldığında büyük tepki gösteren Portekizli yıldız, “Kariyerim boyunca en rahat oynadığım, beni en iyi tamamlayan oyunculardan biri Mesut Özil’di. Mesut ile çok rahat oynuyordum, çünkü bana nasıl gol attırması gerektiğini çok iyi biliyordu. Mesut Özil’in futbolculuğunu çok beğeniyorum” sözlerini kullanmıştı. Mesut Özil, Ronaldo’ya Real Madrid’de tam 27 gol pası vermişti.

İdolü Zidane

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük kulüplerde oynayan Mesut Özil, idol olarak kendisine Zinedine Zidane’ı görüyor. Daha önce World Soccer Dergisi’ne Zidane hayranlığını anlatan Özil, “Kendisi de benim gibi Real Madrid’de oynadı. Çocukluğumda Zidane’a hayrandım. Zidane’ı 1998 Dünya Kupası’nda keşfettim. Oyun konsolunda oynarken ben Real Madrid veya Zidane’ın Fransa takımı olurdum. Onu hareket ederken izlediğimde hemen YouTube’a gider ve Zinedine Zidane diye tuşlardım. Seyrettim ve onun hareketlerini yapmayı denedim” demişti.

Sarı-lacivert sevgisi

Yıldız futbolcu Mesut Özil, saha içindeki başarıları kadar saha dışında da birçok iş kolunda boy gösteriyor. M10 isimli özel giyim markasına sahip olan Özil, burada çıkardıkları ürünlerde sarı-lacivert renkler ve Fenerbahçeli tanıtımlar yaparak dikkat çekiyor.Özellikle son 1.5 aylık sürede hem ürünlerin tanımındaki Fenerbahçe detayları hem de son çıkarılan şapkada sarı- lacivert renklerin olması taraftarların da gözünden kaçmadı, büyük ilgi uyandırdı.

Fiziksel olarak hazır

Arsenal’de son olarak 7 Mart 2020’de lig maçına çıkan Mesut Özil, buna karşın hazır durumda. Fiziksel olarak sakatlığı ya da eksiği olmayan 32 yaşındaki futbolcunun Arsenal’de bir kez bile antrenman kaçırmadığı belirtiliyor.

Arsenal’den takım arkadaşları Mustafi, Sokratis ve Kolasinac da birçok kez yaptıkları açıklamalarda, Mesut Özil’in yarın maça çıkacak kadar hazır olduğu ve fiziksel olarak da takımdaki birçok kişiden güçlü göründüğü ifade edilmişti.

Arteta yüzünden oynamıyor

Mesut Özil, Arsenal’de takımın menajeri Mikel Arteta nedeniyle forma giyemiyor. Tamamen taktiksel sebeplerden dolayı Arteta, Mesut Özil başta olmak üzere bazı oyuncuları kadroya almıyor. İngiliz ekibin menajeri, görevde olduğu sürece de taktik ve takım anlayışında Özil’e yer olmayacağını açıklamıştı.

Bu sezon forma giyemeyen Mesut Özil, en son 7 Mart 2020’de Premier Lig’deki West Ham maçında süre almıştı.