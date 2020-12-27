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27.12.2020 - 12:56 | | AA

Göztepe, 4 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kaybettikten sonra dün de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Göztepe, 4 haftadır kazanamıyor
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Ligde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinden sonra çıktığı 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 15. haftayı 19 puanla tamamladı.

Göztepe'nin 7 beraberlikle en fazla berabere kalan ekip konumunda olduğu ligde, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'nin altışar beraberliği bulunuyor.

Ligde 16. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.

- Yalçın Kayan'dan özür

Dünkü maçta ikinci yarının başında oyuna girip müsabakanın son bölümünde yerini Tripic'e bırakan Yalçın Kayan, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Genç futbolcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığım hayal kırıklığından dolayı oyundan çıkarken istemsizce ve yanlış anlaşılmaya açık bir davranışta bulunduğum için Göztepe camiasından özür dilerim. Kesinlikle bu kutsal formayı yere atmak gibi bir niyetim yoktu. Altyapısından beri terlettiğim bu şanlı formanın ağırlığını çok iyi biliyor ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağımın sözünü veriyorum. Terimin son damlasına kadar Göztepe arması için savaşmaya devam edeceğim."

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