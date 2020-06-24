SÃ¼per Lig'de Ã¼st Ã¼ste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maÃ§larÄ±nÄ± vasat futbolla kaybeden GÃ¶ztepe, kalan 6 maÃ§Ä±n 4'Ã¼nÃ¼ evinde oynayacak.

Ä°lk olarak cumartesi gÃ¼nÃ¼ GÃ¼rsel Aksel Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar sadece 2 Ä°stanbul deplasmanÄ±na gidecek. Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye konuk olacak GÃ¶z-GÃ¶z, daha sonra art arda evinde Ã¶nce AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ ardÄ±ndan diÄŸer BaÅŸkent temsilcisi GenÃ§lerbirliÄŸi'ni misafir edecek. Sezonun 33'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda ise Galatasaray'la TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak Ä°zmir temsilcisi kapanÄ±ÅŸÄ± Demir Grup Sivasspor'la GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda yapacak. Uzak deplasmanÄ± bulunmayan GÃ¶ztepe seyircisiz olarak oynayacak olsa da evindeki avantajÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacak.

Ä°LHAN PALUT:Â DURUMU DÃœZELTMEK Ä°Ã‡Ä°N GEREKENLERÄ° YAPACAÄžIZ

Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut taraftarÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§ olduÄŸunu ancak koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle seyirci olmadan da mÃ¼cadele etmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Son 2 haftada alÄ±nan yenilgilerin herkesi Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten genÃ§ teknik adam, "Bu durumu dÃ¼zeltmek iÃ§in gerekenleri yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe'de kart cezasÄ± sona eren Ä°ngiliz golcÃ¼ Jerome takÄ±ma dÃ¶nÃ¼yor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda, sakat futbolcu da bulunmuyor.

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