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10.02.2019 - 17:55 |

Göztepe - A. Alanyaspor: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Göztepe, A. Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Göztepe - A. Alanyaspor: 3-2
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Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, Akdeniz ekibi A. Alanyaspor'u konuk etti.
Mücadelede ilk golü bulan taraf 20. dakikada Kadah'la Göztepe oldu. 32'de Borges'le bir gol daha bulan ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakikadaki son golü ise Tzvellas attı ve durumu 2-1 yaptı. 74. dakikada Cisse'nin golü skora eşitliği getirse de 89. dakikada röveşatayla müthiş bir gol atan Ghilas, Göztepe'ye 3 puanı getirdi.
Göztepe'de Serdar Gürler 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 25'e yükseltirken, A. Alanyaspor 25 puanda kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk. 82 Ghilas)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Dk. 83 Taha Yalçıner), Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas (Dk. 90 2 Steven Caulker), Junior Fernandes (Dk. 88 Josef Sural)
Goller: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 1 Serdar Gürler (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Borges, Dk. 33 Poko, Dk. 54 Castro, Dk. 64 Yasin Öztekin, Dk. 90 3 Beto, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe), Dk. 44 Welinton, Dk. 61 Nsakala, Dk. 76 Tzavellas, Taha Yalçıner (Maç bitiminde) (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Nsakala'nın savunmadan dönen ortasında Djalma Campos cezası içinde vuruşunu yaptı, kaleci Beto gole izin vermedi.

15. dakikada Yasin Öztekin'in soldan pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Castro'nun şutunda, top sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Göztepe'de, cezasına yapılan ortada Yasin Öztekin topla buluştu. Yasin Öztekin'in vuruşunda kale direğinden dönen topu Deniz Kadah kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

31. dakikada sol kanattan Castro'nun ortasına hareketlenen Borges'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

42. dakikada Djalma Campos'un kullandığı korner atışında, Tzavellas'ın ceza alanı içinde kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın 61. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Poko'nun pasında cezası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 89. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Castro'nun ceza sahası içine doğru attığı topa hareketlenen Ghilas'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 3-2

90+1. dakikada Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Serdar Gürler, Efecan Karaca'yla girdiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından aralarında gerginlik yaşanan Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Aytemiz Alanyaspor'da Taha Yalçıner sarı kart gördü.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe'de takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin, 2 karşılaşma sonra 11'e döndü. Teknik direktör Kemal Özdeş'in Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yedek soyundurduğu deneyimli futbolcu, kızağa çekilen Halil'in yerine sahaya çıktı.
Göztepe'de Fenerbahçe karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İngiliz golcü Cameron Jerome'un yokluğunda santrforda Deniz Kadah forma giydi. Sakatlığı bulunan Nabil Ghilas da 21 kişilik kafilede yer buldu.
Karşılaşmaya iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Ligde zor günler geçiren Göztepe'de taraftarlar Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler maçtan önce oyuncuları teker teker trbünlere davet edip moral verdi. Konuk Alanyasporlu taraftarlar da kale arkasında takımlarını destekledi. Alanya'da İzmir'e 9 otobüs taraftarın geldiği öğrenilirken, emniyet mensupları Alanyasporlular'ın stada geldiği sırada geniş güvenlik önlemleri aldı.

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