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26.06.2020 - 11:02 | | Ä°ZMÄ°R,(DHA) -Â

Göztepe, Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda! Ä°ÅŸte muhtemel 11...

Ä°zmir temsilcisi yarÄ±n Ã¼st sÄ±ralarÄ± zorlayan Aytemiz Alanyaspor'u aÄŸÄ±rlayacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Alanyaspor'u Castro'nun golÃ¼yle deplasmanda 1-0 maÄŸlup etmiÅŸti.Â

Göztepe, Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda! Ä°ÅŸte muhtemel 11...
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SÃ¼per Lig'de Ã¼st Ã¼ste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a yenilerek dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en GÃ¶ztepe yarÄ±n Ã¼st sÄ±ralarÄ± zorlayan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'nun dÃ¼dÃ¼k Ã§alacaÄŸÄ± mÃ¼sabaka saat 21.00'de baÅŸlayacak.

GÃ¶ztepe, Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°ÅŸte muhtemel 11...

KarÅŸÄ±laÅŸma koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na alÄ±nan Ã¶nlemler nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. Ev sahibi GÃ¶ztepe'de ceza sona eren golcÃ¼ Jerome gÃ¶rev verilmesi durumunda forma giyebilecek. GÃ¶ztepe'de eksik bulunmuyor. Teknik yirektÃ¶r Ä°lhan Palut, Alanyaspor'u yenerek kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe son vereceklerini dile getirdi. Seyircisiz oynamaya alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini belirten genÃ§ teknik adam, "Son iki maÃ§tÄ±r maalesef istediÄŸimiz skorlarÄ± alamadÄ±k. Alanyaspor iyi bir takÄ±m. Biz de gerekenleri yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Alanyaspor'u Castro'nun golÃ¼yle deplasmanda 1-0 maÄŸlup etmiÅŸti.Â 

GÃ¶ztepe'nin muhtemel 11'i:Â Beto- Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Castro, Halil, Serdar, Wilczek

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