Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

Alpaslan Öztürk ve Batuhan Kırdaroğlu'nun takımdan ayrı çalıştığı Göztepe'de Stefano Napoleoni uzun bir aradan sonra antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.