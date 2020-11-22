Göztepe - Ankaragücü: 3-1

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Göztepe müsabakayı 3-1 kazandı.

Göztepe'nin gollerini 10. ve 67. dakikalarda Ndiaye, 62. dakikada Halila Akbunar kaydetti. Ankaragücü'nde golü 90+2. dakikada Börven kaydetti.

Anakaragücü'nde Endri 29. dakikada penaltıyı kaçırdı.

Bir maç eksiği bulunan Göztepe 11 puanla 11. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.

İŞTE 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 4. dakikasında Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

38. dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

Göztepe Taraftarı Formalarıyla Tribünde