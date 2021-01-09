Göztepe - Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.
Göztepe, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda, saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill
Göztepe, ligde geride bıraktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 19 puanla 13. sırada yer aldı.
Henüz BAY haftasını geride bırakmayan Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 17 karşılaşmayı tamamladı. Akdeniz ekibi bu maçların 5'ini kazanırken, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor, haftaya Göztepe'nin iki basamak önünde, 11. sırada giriş yaptı.