Göztepe - Antalyaspor (CANLI)

Göztepe, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda, saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Kubilay, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Hakan, Orgill

Göztepe, ligde geride bıraktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 19 puanla 13. sırada yer aldı.

Henüz BAY haftasını geride bırakmayan Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 17 karşılaşmayı tamamladı. Akdeniz ekibi bu maçların 5'ini kazanırken, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor, haftaya Göztepe'nin iki basamak önünde, 11. sırada giriş yaptı.