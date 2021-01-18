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18.01.2021 - 23:34 |

Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç kalecisi Arda Özçimen'le yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç kalecisi Arda Özçimen'le yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2002 doğumlu Arda Özçimen’in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. 

Futbola Fethiyespor'da başladıktan sonra 2013-2014 sezonunda Göztepe altyapısına transfer olan Arda Özçimen, 2018'de profesyonel sözleşme imzalamıştı. Arda Özçimen çeşitli yaş kategorilerinde 29 kez milli formayı giydi.

Göztepe, Arda Özçimenin sözleşmesini uzattı

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