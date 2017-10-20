Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede Göztepe'nin gollerini 41. ve 74. dakikalarda Adis Jahovic, 72. dakikada Andre Castro kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 66. dakikada Efecan Karaca, 87. dakikada Vagner Love ve 90+2'de Fernandes attı.

Bu sonuçla Göztepe 17 puanla 2. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 11 puanla 10. sırada yer aldı.

Adis Jahovic 11 gole ulaştı

Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarının son bölümünde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Adis Jahovic, ikinci yarıda bir gol daha bularak bu sezon 11. golüne imza attı.



Makedon futbolcu üst üste 7. maçında gol sevinci yaşadı. İlk yarılarda 6 gol bulan Jahovic, müsabakaların ikinci devrelerinde ise 5 gol üretti. Golcü futbolcu, iç sahada 5. golüne ulaştı.



Jahovic, gol krallığı yarışında 9 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in önünde ilk sıraya yerleşti.



Art arda 8 maçta gol atarak, Fenerbahçeli Jose Fernandao ve Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun rekoruna ortak olma şansını ele geçiren Jahovic, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında bir gol daha atması halinde yabancı futbolcular içinde üst üste gol atma rekoruna ortak olacak.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto (Dk. 46 Günay Güvenç), Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes (Dk. 56 Kosanovic), Traore, Castro, Rotman, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Halil Akbunar), Scarione, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Fofana (Dk. 70 Maniatis), Nsakala, Efecan Karaca, Sackey (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner, Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love

Goller: Dk. 41 ve 74 Jahovic, Dk. 72 Castro (Göztepe), Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 87 Mbilla, Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Sackey, Dk. 57 Gassama, Dk. 88 Emre Akbaba, Dk. 90+2 Fernandes, Dk. 90+5 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90+2 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaştığı 9. hafta mücadelesinde her iki takım teknik direktörü, bir önceki maça göre ilk 11'lerinde değişiklik yapmadı.



Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor maçına da aynı 11 ile çıktı. Göztepe'de 5 futbolcu Sabri Sarıoğlu, Kadu, Andre Castro, Oscar Scarione ve Adis Jahovic daha önceki 8 maçta olduğu gibi ilk 11'de şans buldu.



Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor da Göztepe gibi ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ilk 8 haftada olduğu gibi Emre Akbaba ve Vagner Love'u ilk 11'de sahaya sürdü.



Geçen sezondan kalma cezası nedeniyle iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyircisinden mahrum mücadele eden Göztepe'de taraftarlar, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçındaki gibi stadı yine doldurdu. Aytemiz Alanyasporlu yaklaşık 20 taraftar da maçı takip etti.



Göztepeli futbolcular sahaya "Arakan'da işlenen insanlık suçuna ve dramına sessiz kalmayın" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce hayatını kaybeden Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan anısına saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Scarione'nin pasıyla ceza sahası içinde topa hareketlenen Traore'den önce kaleci Remy, meşin yuvarlağı kontrol etti.



19. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Peybernes'ten seken meşin yuvarlakla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, kaleci Beto topu uzaklaştırdı.



27. dakikada Tayfur Bingöl'ün kendi sahasından attığı uzun pasla hareketlenen ve ceza alanı içinde Nsakala ile mücadele eden Jahovic'in yerde kaldığı pozisyonda, Göztepeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.



32. dakikada sağ çapraz pozisyonda kazanılan sert vuruşu kullanan Sabri'nin şutunda, kaleci Remy topu kontrol etti.



41. dakikada Göztepe öne geçti. Scarione'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

46. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, top az farkla auta gitti.



52. dakikada ceza alanı içinde Jahovic'in pasıyla topla buluşan Tayfur'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



54. dakika sol kanattan hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortada, Kadu yerinde bir müdahale ile topu kornere uzaklaştırdı.



66. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Vagner Love'un şutunda Göztepeli savunma oyuncularına çarpan top ceza alanı içindeki Mbilla'ya kadar geldi. Mbilla'nın yaptığı ortada, Efecan topu filelerle buluşturdu: 1-1.



72. dakika Göztepe tekrar öne geçti. Tayfur'un sert şutunda kaleci Remy'den dönen topu iyi takip eden Castro, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



74. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Adis Jahovic'in, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 3-1.



87. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza alan içinde Sabri'nin uzaklaşmak istediği topu iyi takip eden Mbilla, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 3-2.



90+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Aytemiz Alanyaspor atağında Göztepeli futbolcuların uzaklaştıramadığı topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.



Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.