Göztepe Başkan Vekili Papatya'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, yazılı açıklamasında, "TFF'nin raporu bizde yok, bunu bilemeyiz ama herkes şunun farkındadır ki bir süredir algı operasyonu çalışması yapılıyor. Maç tekrarı dünya tarihinde oldukça ender görülen bir karardır kaldı ki böyle bir pozisyon nedeniyle maç tekrarının emsali yoktur. Gelişen teknolojilerle birlikte böyle bir tekrar yapılması oldukça komik ve futbolun ruhuna aykırıdır" dedi.

"KARŞILAŞMA SAHADA OYNANMIŞ VE BİTMİŞTİR"

Beşiktaş'ı galibiyetlerine saygı duymaya davet eden Talat Papatya, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda yapılmaya çalışılan algı operasyonu maalesef ki halen sürmektedir. Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve halen konuşuluyor olması çok anlamsız. Bu pozisyonun bu noktalara gelmesi bile oldukça gereksiz bir süreç. Maçlar yeşil sahalarda oynanır ve sonunda hakem düdüğü çalar, iş biter. Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz."