GÃ¶ztepe BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, Ferhat ArÄ±can le buluÅŸtu

GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin sporcusu milli cimnastikÃ§i Ferhat ArÄ±can'la bir araya geldi.Â

Ferhat ArÄ±can'Ä±n Mersin'de dÃ¼zenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik ÅžampiyonasÄ± ve 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi alan Sepil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde cimnastik branÅŸÄ±nda Ã¼lke olarak Ã§ok ciddi baÅŸarÄ±lara imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Sepil, kulÃ¼bÃ¼n sporcularÄ±ndan Ferhat ArÄ±can'Ä±n da son olarak Azerbaycan'daki Cimnastik DÃ¼nya KupasÄ±'nda bronz madalya kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kendisi TÃ¼rkiye'yi ve GÃ¶ztepe'yi Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nda baÅŸarÄ±yla temsil edecek. Ferhat'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda 2 sporcumuz daha Tokyo'ya gidebilir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yeni aÃ§mayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z branÅŸlarÄ±mÄ±z var. Maalesef salon sorunumuz var, amatÃ¶r branÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nÄ±n altÄ±nÄ± kullanabiliriz." dedi.Â

Ferhat ArÄ±can, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§ok verimli gittiÄŸini, ilk olarak Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda ve diÄŸer organizasyonlarda en iyi ÅŸekilde TÃ¼rkiye'yi ve GÃ¶ztepe'yi temsil edeceÄŸini kaydetti.