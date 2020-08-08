08.08.2020 - 12:52 | | Salih Yılmazsoy İZMİR (İHA) -
Göztepe, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı
Göztepe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.