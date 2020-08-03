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03.08.2020 - 12:31 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı alan, kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz'le de resmen yollarını ayıran Göztepe'nin, Kocaelispor'un golcüsü Burak Süleyman transferini bitirdiği öğrenildi.

Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı
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 Tüm sezon boyunca alt liglerde oyuncuları izleyen sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve transferi için önemli mesafe katteği vurgulandı. Kocaelispor'da kaptanlık pazubandını takan Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol atarak takımın elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kocaelispor'la 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan oyuncunun da Süper Lig'de oynamayı çok istediği belirtildi.

Futbolculuk yaşamına Kocaeli Güneşspor'da başlayan Burak, 2012 yılında Sancaktepe Belediyespor'da profesyonelliğe adım attı. Gölcükspor'da top koşturduktan sonra Kocaelispor'a gelen golcü futbolcu 3'üncü Lig'de çıktığı 158 müsabakada 38 kez fileleri sarstı. Göztepe'nin Burak'ın yanı sıra alt liglerdeki takımlarda forma giyen birçok futbolcuyla temaslarını sürdürdüğü vurgulandı.

Göztepe, Burak Süleymanla anlaştı

İç transferde de hareketli günler geçiren İzmir ekibinin bu hafta içinde Berkan, Soner, Napoleoni, Mossoro ve Titi ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yurt dışında arayışlarını sürdüren Göztepe'nin özellikle kaleci ve santrfor transferinde yıldız isimlere yöneldiği gelen haberler arasında.

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