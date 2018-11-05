Göztepe - Çaykur Rizespor: 2-0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. hafta maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İzmir Bornova İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 29. dakikada Yasin Öztekin ile 80. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi. Bu sonucun ardından ligde Göztepe 18 puanla 8. sıraya yükselirken, Çaykur Rizespor ise 8 puanla 17. sırada kaldı.

Goller: Dk. 29 Yasin Öztekin, Dk. 80 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

İLK YARI

Karşılaşmanın 2. dakikasında Halil'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Castro'nun sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

7. dakikada Halil'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Yasin'den önce topa müdahale eden Saadane topu kornere gönderdi.

21. dakikada Muric'in yaptığı ortada ceza alanına girer girmez Umar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Samudio'nun şutunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

29. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada arka tarafta Yasin Öztekin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

57. dakikada Mehmet Uslu'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Saadane'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında topla ceza alanına giren Halil Akbunar'n sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada kimsenin dokunamadığı top sol kanattaki Alpaslan Öztürk'e kadar geldi. Bu oyuncunun ceza alanına girdikten sonra attığı şutta top filelerle buluştu: 2-0

Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GÖZTEPE: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

Stat: İzmir Bornova İlçe

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Poko, Yasin Öztekin (Dk. 89 Gouffran), Castro (Dk. 64 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay, Ali Çamdalı (Dk. 84 Mustafa Saymak), Saadane, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Brabec, Umar (Dk. 81 Süleyman Koç), Boldrin, Muric (Dk. 64 Gladkyy)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dk. 29 Yasin Öztekin, Dk. 80 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı Kart: Dk. 76 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)