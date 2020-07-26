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26.07.2020 - 15:56 | | İHA

Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

Göztepe, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Beto ve Castro'nun ardından sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile de yollarının ayrıldığını duyurdu. 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 47 maçta forma giymiş ve 9 gol atma başarısı göstermişti. Deneyimli forvet, bu sezon 16 maçta forma giyerken bunların sadece 3'ünde 90 dakika forma giymişti.

Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

Bir ayrılık daha

Göztepe, 32 yaşındaki stoper Wallace Reis ile sözleşme uzatmayarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe'de vedalar birbirini ardına açıklanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından sözleşmesi biten oyuncular ile yollarını ayırmaya başladı. Daha önce Beto, Castro, Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıklayan Göztepe, sözleşmesi biten Wallace Reis ile de sözleşme uzatmayarak yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü'nde yapılan açıklamada, "İki buçuk sezondur kadromuzda yer alan Wallace Reis'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 32 yaşındaki stoper, Göztepe formasıyla toplamda 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.

Göztepe, Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

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