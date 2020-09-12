Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

2020-2021 Sezonunda Süper lig karşılaşmaları nefes kesecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı karşılaşmaların arasında bugün oynanacak olan Göztepe - Denizlispor maçı da yer alıyor. Peki Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler?

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak. Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Göztepe - Denizlispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan, Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Alpaslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil, Tripic, Ideye

Yukatel Denizlispor: Cenk - Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega