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12.09.2020 - 14:09 |

Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig büyük heyecanla başlıyor. Göztepe - Denizlispor karşılaşması bugün yaşanacak. Taraftarlar ise maçı kaçırmamak için arayışa geçti. Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkında merak edilenler...

Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
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2020-2021 Sezonunda Süper lig karşılaşmaları nefes kesecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı karşılaşmaların arasında bugün oynanacak olan Göztepe - Denizlispor maçı da yer alıyor. Peki Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler?

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak. Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Göztepe - Denizlispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak İşte muhtemel 11ler

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan, Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Alpaslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil,  Tripic, Ideye

Yukatel Denizlispor: Cenk - Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega

Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak İşte muhtemel 11ler

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