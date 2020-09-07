07.09.2020 - 20:45 |
Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleÅŸme imzaladÄ±
GÃ¶ztepe, 25 yaÅŸÄ±ndaki Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.Â
GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyla 2 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Ãœlkesinin Ã‡elik takÄ±mÄ±nda futbola baÅŸlayan Burekovic, daha sonra SÄ±rbistan'Ä±n Vojvodina ve Macaristan'Ä±n Ujpest ekiplerinde forma giydi.
GÃ¶ztepe 1-2 AnkaragÃ¼cÃ¼ MaÃ§ Ã–zeti