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07.09.2020 - 20:45 |

Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleÅŸme imzaladÄ±

GÃ¶ztepe, 25 yaÅŸÄ±ndaki Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.Â

Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleÅŸme imzaladÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.Â 

GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyla 2 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Ãœlkesinin Ã‡elik takÄ±mÄ±nda futbola baÅŸlayan Burekovic, daha sonra SÄ±rbistan'Ä±n Vojvodina ve Macaristan'Ä±n Ujpest ekiplerinde forma giydi.

GÃ¶ztepe, Dzenan Burekovicle sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

GÃ¶ztepe 1-2 AnkaragÃ¼cÃ¼ MaÃ§ Ã–zeti

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