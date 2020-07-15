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15.07.2020 - 18:12 | | AA

Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılında altyapıya dahil olan ve bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Binici ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

Futbola Koçarlı Belediyespor'da başlayan daha sonra Aydınspor 1923'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 2 maçta mücadele etti.

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