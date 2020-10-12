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12.10.2020 - 21:53 |

Göztepe efsanesi Nevzat Güzelirmak hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden Nevzat Güzelırmak vefat etti.

Göztepe efsanesi Nevzat Güzelirmak hayatını kaybetti
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Göztepe, sosyal medya hesabından efsane futbolcusu Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini duyurdu. 

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı. 

Göztepe efsanesi Nevzat Güzelirmak hayatını kaybetti

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