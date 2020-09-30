30.09.2020 - 15:21 | | İZMİR (AA)
Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Ege Özkayımoğlu'nun sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi 1922 Konyaspor'da forma giyeceğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ege Özkayımoğlu’nun sezon sonuna kadar 1922 Konyaspor’a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2019-20 sezonu başında profesyonel olan 19 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu, ligde ve kupada çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetmişti.