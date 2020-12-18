GÃ¶ztepe evinde telafi peÅŸinde

GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda saat 13.30'da baÅŸlayacak mÃ¼sabakada Volkan Bayarslan dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Bursaspor maÃ§Ä±nda hakemi ittiÄŸi gerekÃ§esiyle direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rÃ¼p tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen saÄŸ bek Murat Paluli, mÃ¼cadelede forma giyemeyecek.

GÃ–ZTEPE'YE CEZA YAÄžDI

GÃ¶ztepe'ye AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi PFDK'dan ceza yaÄŸdÄ±. GÃ¶z-GÃ¶z'e Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan hakem Ã–zgÃ¼r Yankaya'ya yÃ¶nelik resmi sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¶revli geldi, gÃ¶revini yaptÄ± ve gitti" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 100 bin TL para cezasÄ± verildi. BaÅŸkan Mehmet Sepil'e yine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ 24, baÅŸkan vekili Talat Papatya'ya da 36 bin TL'lik fatura kesildi. Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'a iÃ§in ise ceza tayinine yer olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. MaÃ§ Ã¶ncesi iki takÄ±mÄ±n da 18'er puanÄ± bulunuyor. GÃ¶z-GÃ¶z haftaya 5'inci, Hatay ekibi ise 8'inci sÄ±rada baÅŸladÄ±.