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HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
01.07.2020 - 21:17 | |   İZMİR (AA) -

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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