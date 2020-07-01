01.07.2020 - 21:17 | | İZMİR (AA) -
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.