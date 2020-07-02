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02.07.2020 - 14:40 | | İZMİR (AA)

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. İkinci bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Hüseyin Bulut ile Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
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