02.07.2020 - 14:40 | | İZMİR (AA)
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. İkinci bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Hüseyin Bulut ile Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı.